Путин объяснил, с кем борется Россия в рамках СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что нацисты являются противниками России, а не рядовые украинцы. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Путин, чтобы не возникало недопонимания, объяснил, что Россия борется с «нелюдями» (нацистами – ред.) и их «последышами», а не простым украинским народом.
Ранее Владимир Путин в ходе заседания предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, в рамках которого показать россиянам различные артефакты тех времён, документы, письма и многое другое.
Кроме того, президент поддержал идею присвоения десяти российским городам звания «Город трудовой доблести».
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Анастасия Чинкова