Путин оценил планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

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По словам Путина, Россия не намерена действовать на упреждение этих действий, однако оставляет за собой право применять подобное оружие в ответ.
«Если ВСУ будут применять боеприпасы с обеднённым ураном, то Россия в случае необходимости оставляет за собой право применения таких же боеприпасов», - сказал Путин в разговоре с российскими военкорами.
Путин также заявил, что танк Т-90 – лучший в мире. По его словам, как только он на позицию выходит – некому и нечего делать. Кроме того, Путин уже сегодня пообещал поставить вопрос в Минобороны о выплатах военным на подбитую западную технику.