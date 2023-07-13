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Путин оценил ущерб от западного вооружения в зоне СВО

13 июля 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вооружение, предоставленное странами Запада Украине, наносит ущерб российской армии, однако ничего критического ситуаций в зоне боевых действий они не создают.

«Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

При это он уточнил, что за время украинского контрнаступления, с 4 июня, уничтожено 311 вражеских танков. Их них треть – западные, в том числе и танки Leopard.

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#Владимир Путин
#ВСУ
#контрнаступление
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В трёх украинских областях звучит воздушная тревога
13 июля 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Так, отмечается, что воздушная тревога была объявлена в регионах примерно в 19:41.

До этого военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Украина
#воздушная тревога
#спецоперация
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Путин: Украинские военные часто отказываются садиться в западные танки
13 июля 2023, 20:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные все чаще отказываются садиться в танки, которые предоставлены Киеву странами Запада. Он объяснил это тем, что именно эти танки являются главными целями для ВС РФ.
«Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя – и это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает их использовать», - объяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что горят западные танки даже лучше, чем советские. Таким образом, Путин уверен, что новые поставки Киеву вооружений только усугубят ситуацию, причем для ВСУ.

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#Владимир Путин
#спецоперация
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Курские пограничники приземлили FPV-дрон ВСУ с помощью РЭБ
13 июля 2023, 17:08

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Пограничники в Суджанском районе Курской области посадили украинский FPV-дрон с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Благодарю бойцов за службу!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате происшествия повреждений на земле нет. Также никто не пострадал.

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#Курская область
#пограничники
#Роман Старовойт
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Херш: В США опасаются контрнаступления России в августе
13 июля 2023, 16:54

Фото: iStock/JARAMA

ВС РФ может справиться с украинским наступлением и перейти в контрнаступление в августе. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на американского чиновника, который пожелал остаться неназванным.
«С настоящей проблемой Киев столкнется летом, вероятно, в августе, когда российская армия легко справится с контрнаступлением и начнет собственное масштабное наступление», - говорится в сообщении американского журналиста.

Таким образом, анонимный американский политик рассказал журналисту, что пока неизвестно, как дальше будут развиваться события, так как в целом союзники Украины не сильно осведомлены о положении ВС РФ в зоне спецоперации.

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#ВСУ
#спецоперация
#контрнаступление
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Зеленский 47 раз сказал «спасибо» после просьбы Уоллеса быть благодарным
13 июля 2023, 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение: в течение 8 минут он 47 раз сказал «спасибо» после того, как западные партнеры попросили его «остыть» и быть более благодарным.
«Я благодарю президента Байдена и всю Америку. Спасибо Литве за организацию саммита. Спасибо Нидерландам, Дании, Франции и господину президенту Макрону», — перечислил Зеленский всех тех, кому благодарен.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине нужно быть чуть более благодарной за ту помощь, которую предоставляет Запад. Зеленский ответил на это, что может благодарить британского министра по утрам ежедневно.

Также сообщалось, что Бен Уоллес во время брифинга на саммите НАТО напомнил, что принял от Киева список вооружения, которое бы хотела получить Украина. На такой шаг украинских властей он ответил: «Вы знаете, мы не Amazon».

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#Зеленский
#Великобритания
#НАТО
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Украина уже получила кассетные боеприпасы от США
13 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Кассетные боеприпасы, переданные США, уже прибыли на Украину. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
«Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя – ред.)», - заявил Тарнавский.

Он уточнил, что участки, где будут использоваться кассетные боеприпасы, будут устанавливаться высшим военным руководством Украины, подчеркнув, что у этого оружия огромная мощность. При этом есть информация, что ВСУ уже использовали кассетные боеприпасы при обстреле Запорожской области, а также на Южно-Донецком направлении.

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#ВСУ
#кассетные боеприпасы
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Минобороны: ВС России нанесли удар оружием большой дальности по складам боеприпасов ВСУ
13 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/vladj55

Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных.
Назначенные цели поражены. Места хранения боеприпасов ВСУ уничтожены, заявили в ведомстве.

Украинские военнослужащие осуществили несколько попыток наступлений на разных участках фронта. ВСУ пошли в атаку на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Наступление было отражено. 

Ранее, Рогов сообщил, что ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении. Он сообщил, что российские войска успешно отражают удары противника, который был вынужден отступать и просить командование об эвакуации. 

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#Минобороны РФ
#ВС РФ
#атаки
#наступление
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Рогов: ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении
13 июля 2023, 14:07

Фото: iStock/Olena_Z

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области.
За последние сутки ВСУ предприняли три атаки на указанном направлении фронта. На подходе к линии рассредоточения российских войск, противник был накрыт артиллерийским огнем. Об этом Рогов сообщил изданию РИА Новости.

Он назвал атаки ВСУ «мясным штурмом» и отметил, что около трех взводов украинских войск были уничтожены на подходе к позициям РФ. Бойцы, которые остались после работы российской артиллерии, отказались продолжать атаку и запросили у своего командования эвакуацию. 

Рогов подчеркнул, что противник понес существенные потери. 

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#Рогов
#ВСУ
#потери
#Запорожская область
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Женщина ранена при обстреле села Троицкое в Курской области
13 июля 2023, 14:05

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

Украинская сторона обстреляла село Троицкое Кореневского района Курской области. Осколочное ранение получила одна мирная жительница. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«В населённом пункте зафиксировано 5 прилётов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что при обстреле повреждение получила линия электропередачи. Жители остались без света. Также пострадали несколько частных хозпостроек. Глава региона уточнил, что электроснабжение будет восстановлено сразу, как будет возможность провести ремонт.

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#Курская область
#Роман Старовойт
#обстрел
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