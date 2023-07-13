Путин оценил ущерб от западного вооружения в зоне СВО

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что вооружение, предоставленное странами Запада Украине, наносит ущерб российской армии, однако ничего критического ситуаций в зоне боевых действий они не создают.
«Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».
При это он уточнил, что за время украинского контрнаступления, с 4 июня, уничтожено 311 вражеских танков. Их них треть – западные, в том числе и танки Leopard.
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