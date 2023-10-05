Путин ответил на вопрос о конце СВО

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Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о завершении СВО, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», - прокомментировал ситуацию Путин.
Он также отметил, что этот вопрос - крайне сложный и комплексный.
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