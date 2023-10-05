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Путин ответил на вопрос о конце СВО

Путин о конце СВО: Дело в гарантии безопасности народов России
05 октября 2023, 21:22
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о завершении СВО, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также отметил, что этот вопрос - крайне сложный и комплексный.


Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска продвинулись на полях специальной военной операции на 300-1600 метров на 12 участках на линии соприкосновения.

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#владимир путин
#сво
#россия
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МО: Над Курской области сбили украинский беспилотник
05 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее в МО РФ рассказали, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Попытка атаки была совершена 5 октября около 15.00 по московскому времени.

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#рф
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«Ростех» начал поставку в войска первой партии артиллерийских орудий «Флокс»
05 октября 2023, 20:53

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

«Ростех» начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок «Флокс» на колесной базе калибра 120-мм. Об этом сообщили в корпорации.
Сообщается, что орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что способствует быстрой смене огневой позиции поле нескольких выстрелов. По мнению индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, новое орудие служит пушкой и минометом.

Оздоев отметил, что такой вид орудия доступен и востребован в ВС России. САУ «Флокс» обладает бронированной кабиной и отсеками для боеприпасов.

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#вс рф
#оружие
#ростех
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ВС РФ продвинулись на 12 участках линии боевого соприкосновения, заявил Путин
Путин: ВС России продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО
05 октября 2023, 20:32

Фото: kremlin.ru

Российской армии удалось продвинуться на 12 участках линии боевого соприкосновения на полях специальной военной операции, заявил глава РФ Владимир Путин.
«На 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО российские войска продвинулись, где-то на 300-1600 метров», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее глава РФ заявил, что с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса.

Президент также отметил, что уже несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ.

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Шольц пообещал Зеленскому передать еще один ЗРК Patriot
DPA: Шольц пообещал Зеленскому еще одну систему Patriot
05 октября 2023, 20:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает агентство DPA.
Такое обещание Шольц сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Сообщается, что ЗРК Patriot будет передан для зимних месяцев. 

Ранее сообщалось, что Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. 

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СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна
Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна
05 октября 2023, 20:00

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, испанские власти в ноябре 2022 года объявили о том, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».

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Путин раскрыл реальные потери Киева с начала контрнаступления
Путин: С 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек
05 октября 2023, 19:12

Фото: kremlin.ru

За время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса», - прокомментировал ситуацию Путин. 

При этом, в настоящий момент западная поддержка Украине начинает медленно таять. Её главные союзники отказываются продолжать спонсировать конфликт. Сперва Венгрия, Польша и Словакия отказались продлять разрешение на импорт украинского зерна в свои страны, затем США вычеркнули пункт о военной помощи Украине из временного бюджета государства.

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ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР
05 октября 2023, 17:38

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Представительство ДНР сообщает, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Гольмовскому.
В Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщается, что ВСУ в четверг в 17.00 было выпущено 10 ракет из РСЗО по посёлку Гольмовский.
 
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО», - сказано в сообщении.
Мэр Горловки Иван Приходько информировал, что ВСУ произвели обстрел Гольмовского из РСЗО «Град». Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 км к северо-востоку от Горловки.
 
Также ВСУ с 12.35 до 15.15 обстреливали Горловку и Куйбышевский район Донецка. Было выпущено 9 снарядов из «натовской» артиллерии. В 12.00 и 12.30 обстреляли населенный пункт Зайцево. Было выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.

По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

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#всу
#сво
#украина
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
05 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе звучит воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что воздушная тревога объявлена в Севастополе.

Ранее сообщалось, что американские и британские спецслужбы активно помогали Украине в подготовке и совершении атаки на Севастополь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

Она напомнила, что 22 сентября под удар ВСУ попал штаб Черноморского флота в Севастополе.

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», - заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что ВСУ смогли осуществить данную атаку только в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.

22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.

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#сво
#воздушная тревога
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В Верховной Раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за в проблем в ВСУ
05 октября 2023, 16:16

Фото: iStock/Olena_Z

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.
По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. 

Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

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