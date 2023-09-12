Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине

Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине

Путин: РФ не может прекратить военные действия, пока Украина в контрнаступлении
12 сентября 2023, 11:59
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
«Они будут контрнаступать, а мы скажем: «а мы прекращаем». Мы же не троцкисты», — пояснил российский лидер.

Напомним, Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.


VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

Читайте также:

Путин озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ

Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной

#сша
#лэп
#форум
#украина
#лидер
#всу
#путин
Читайте нас в
В Минобороны РФ опровергли заявления ВСУ о закреплении в Опытном
12 сентября 2023, 11:49

Фото: iStock/zabelin

Украинские штурмовые подразделения несут большие потери при попытках закрепиться в районе посёлка Опытное в ДНР, сделать они этого не могут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 1 армейского корпуса (АК) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное ДНР», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Уточняется, что штурмовики ВСУ теряют огромное число бойцов и не могут закрепиться или продвинуться в Опытном, несмотря на постоянные заявления киевских властей о получении частичного контроля над поселком.

В министерстве подчеркнули, что передвижение украинских войск оперативно выявляется российской разведкой и дронами, после чего им наносится огневое поражение. Таким образом, ВС РФ уверенно отражают вражеские попытки атаки и удерживают уверенный контроль над населенным пунктом.

Накануне в Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки.

Читайте также:

Пушилин: ВСУ применили танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери

На Украине раскрыли ужасающие новости о ВСУ

Марочко: В ЛНР между боевиками «Азова»* и военными ВСУ растет напряжение

* Запрещенная в России террористическая организация.
#контроль
#днр
#лнр
#всу
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ
Путин: Россию провоцируют на удары по атомным объектам Украины
12 сентября 2023, 11:31

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ в ходе боестолкновения на территории РФ смогла захватить в плен украинских диверсантов. Об этом он сообщил в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, задача ДРГ заключалась в том, чтобы подорвать ЛЭП у атомной электростанции и нарушить деятельность энергетической установки. кроме того, Путин отметил, что на допросе они признались – готовили их британские инструкторы. 
 
«Как будто они провоцируют РФ на удары по атомным объектам на Украине», - допустил Путин. 

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.

Читайте также:

Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским

Путин высказался об уходе Кудрина с поста главы Счетной палаты

Путин высказался о курсе рубля
#лэп
#форум
#закон
#вэф
#путин
#рф
Читайте нас в
Путин озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления
Путин: Украина потеряла 71 тыс военных с начала контрнаступления
12 сентября 2023, 11:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. Об этом он рассказал в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Результатов контрнаступления Украины нет, но есть потери — 71 000 человек. Причем они (киевские власти - ред.) хотят добиться победы любой ценой. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, когда они кидают их в контрнаступление», - заявил Путин.

При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Он таже прокомментировал заявление Блинкена о готовности Украины к переговорам, отметив, что, если США видят готовность Украина к проведению марных переговоров, то они долны отменить указ президента Украины Владимира Зеленского, который запретив эти переговоры.


Читайте также:

Блинкен: Киев пойдет на переговоры в случае такой инициативы со стороны Москвы

Зеленский сообщил об изменении настроения обещающих поддерживать Киев партнёров

Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским
#человек
#путин
#люди
#контрнаступление
Читайте нас в
На Украине раскрыли ужасающие новости о ВСУ
Глава медслужбы батальона Михайлова: Победы ВСУ не будет
12 сентября 2023, 11:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова рассказала о том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом всем нет. То, что сейчас происходит на фронте это то, что вы не прочитаете в новостях», - уточнила Михайлова. 

По ее словам, она хотела сделать все, чтобы ее батальону удалось остаться в живых. Она выразила уверенность в том, что в настоящий момент перспектив одержать победу у ВСУ не наблюдается.

«Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год», - подытожила Михайлова. 

Напомним, украинские военнослужащие уже на протяжении четырех месяцев проводят контрнаступательные операции на Южнодонецком, Артемовском, а также Запорожском направлениях. Они не смогли добиться успеха ни на одном из этих участков. 

Читайте также:

«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем

Военный ВСУ заявил, что рад оказаться в российском плену

Марочко: В ЛНР между боевиками растет напряжение



#победа
#операции
#лнр
#всу
Читайте нас в
Рогов предложил Гросси сделать себе кулон из урана
12 сентября 2023, 10:21

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Председатель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов предложил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обедненного урана, раз тот считает его безопасным.
По словам Рогова, подобные заявления Гросси указывают на его необъективность. Он оправдывает применение снарядов с обедненным ураном и становится соучастником данного преступления.

«Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он добавил с сарказмом, что опасаться в таком случае нечего, раз по заявлениям западных политиков уран является безопасным.
Рогов особо подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном заражают почву токсинами и канцерогенами, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли несёт большую опасность.

Таким образом, Рогов заявил, что оценки Гросси неправдоподобны, выразив сожаление, что главе МАГАТЭ приходится врать в угоду политических интересов стран Запада.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия должна предъявить «какой-то серьёзный ультиматум», чтобы остановить использование снарядов с обеднённым ураном Украиной.

Читайте также:

В Совбезе раскрыли, как Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме

Пентагон направит Украине снаряды с обедненным ураном: что ждет россиян

Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине
#опасность
#новости
#магатэ
#рогов
Читайте нас в
Марочко: В ЛНР между боевиками «Азова»* и военными ВСУ растет напряжение
12 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Красно-Лиманском направлении в районе Червоной Дибровы между украинскими подразделениями и боевиками батальона «Азов»* растет напряжение. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он объяснил, что во время провалившегося штурма в районе Червоной Дибровы боевики нацподразделения «Азов»* потеряли много своих военных из-за того, что военнослужащие 67-й механизированной бригады ВСУ не обеспечили им прикрытие.

«Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но как оказалось те, с кем обсуждалась наступательная операция по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после совместной перепалки боевики предупредили, что если такое повторится, то виновники понесут наказание.

Читайте также:

В Швеции назвали сдачу украинской армии вопросом времени

В ДНР рассказали о борьбе против украинских ДРГ

Полковник Клупов: НАТО готовится к победе России в СВО

* Запрещенная в России террористическая организация.
#операция
#наказание
#днр
#сво
#всу
Читайте нас в
Лихачев: Энергодар массово атаковали беспилотники
12 сентября 2023, 09:02

Фото: iStock/aapsky

ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума.
«Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18.00 было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары», - рассказал Лихачёв.

По его словам, дроны смогли нанести удары по городскому парку, Дому культуры «Современник», а также по офису «Единой России». Лихачёв предположил, что таким образом украинские власти мстят жителям Энергодара за проактивное голосование, отметив, что «Единая Россия» в Энергодаре набрала 86% голосов на выборах.

Ранее руководство Запорожской АЭС в Энергодаре приняло решение временно сократить персонал из-за опасности атак со стороны Вооруженных сил Украины. Сокращение численности персонала проводится с целью обеспечения безопасного функционирования ЗАЭС и соблюдения всех норм ядерной безопасности.

Читайте также:

В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство

Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск

Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО
#беспилотник
#дрон
#бпла
#город
#сво
#атака
#дроны
Читайте нас в
В Швеции назвали сдачу украинской армии вопросом времени
Шведский аналитик Берн назвал сдачу украинской армии вопросом времени
12 сентября 2023, 06:53

Фото: iStock/Olena_Z

Аналитик из Швеции Ларс Берн выразил мнение, что сдача украинской армии является лишь вопросом времени. Он отметил, что наступление Вооруженных сил Украины, поддерживаемое западным оружием, не достигло ожидаемых результатов и можно считать фиаско. Об этом сообщает swebbTV.
По мнению аналитика, западные СМИ, замечая даже небольшие успехи украинских вооруженных сил, стараются увеличивать их значимость и делают из них крупные достижения. Ларс Берн считает, что Украина добивается успехов в основном в сфере пропаганды на Западе.

Читайте также:

SwebbTV: Швеция попала в худшую из возможных ситуаций из-за помощи Украине

В Британии заявили, что Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России

СМИ анонсировали крупнейшие военные учения НАТО
#военные
#учения
#украина
#сми
#регионы
#швеция
#нато
#запад
#путин
Читайте нас в
Группировка «Запад» нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
12 сентября 2023, 06:09

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские вертолеты и штурмовики совершили 24 удара по живой силе и технике ВС Украины на Купянском направлении.
«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Зыбинский добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении Берестовое.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Полковник Клупов: НАТО готовится к победе России в СВО

В ДНР рассказали о борьбе против украинских ДРГ

Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО

#авиация
#сво
#всу
#запад
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф