Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
«Они будут контрнаступать, а мы скажем: «а мы прекращаем». Мы же не троцкисты», — пояснил российский лидер.
Напомним, Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.
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Екатерина Коршунова