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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. Об этом он рассказал в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Результатов контрнаступления Украины нет, но есть потери — 71 000 человек. Причем они (киевские власти - ред.) хотят добиться победы любой ценой. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, когда они кидают их в контрнаступление», - заявил Путин.
При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.
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