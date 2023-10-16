Путин оценил потери Украины в контрнаступлении

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли никаких результатов, при этом понесли огромные потери. Об этом российский лидер рассказал в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии поездки в Китайскую Народную Республику.
«Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал Путин.После достижения договоренностей на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле Украина заявила, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя. Как считает Путин, украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как ВС РФ отошли от Киева.
Читайте также:
Читайте также:
Зыбинский: ВСУ потеряли на купянском направлении две роты бойцов и танк
Алина Юрчак