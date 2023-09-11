Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам спецоперации

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Военные пенсионеры, которые призваны на службу в рамках мобилизации, совместно с основными выплатами будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина на портале правовой информации.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.
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