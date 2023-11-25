Путин подписал указ о посмертном награждении военкора Максудова

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.
Журналист погиб в Запорожской области. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В среду ВСУ ударили с беспилотника по группе российских журналистов,, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области.
Борис Максудов получил осколочные ранения. Его эвакуировали.
В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений в 6 утра по дороге в Джанкой.
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«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала «Россия 24» (посмертно)», - сказано в указе, пишет РИА Новости.
Борис Максудов получил осколочные ранения. Его эвакуировали.
В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений в 6 утра по дороге в Джанкой.
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Мария Фирсова