Фото: сайт Кремля
Путин поговорил с российским бойцом Желановым, который в зоне спецоперации вывел из-под обстрела раненых товарищей
Участник спецоперации Юрий Желанов, который спас раненых товарищей из-под обстрела, рассказал, как ему позвонил президент России Владимир Путин.
Желанов поделился, что ему было очень приятно услышать добрые слова от главы государства. Путин похвалил военного и представил к высшей воинской награде — Герою России.
Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне спецоперации ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины подполковника Ярослава Сокиринского.
Кроме того, известно, что Вооружённые силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик.
«Связали нас — и поговорили. <...> Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением», — рассказал боец в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне спецоперации ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины подполковника Ярослава Сокиринского.
Кроме того, известно, что Вооружённые силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик.
Андрей Гаврилов