Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной

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Путин указал, что в соглашении с Киевом были заложены принципы нейтралитета и гарантии безопасности.
«Киев подписал стамбульское соглашение с Москвой, но после того как российские войска были отозваны, Украина отвергла договор, отбросив его в архив истории», — заявил Путин.Президент России также отметил, что именно Украина, а не Россия, прекратила переговоры.
Ранее в Константиновском дворце Петербурга стартовали встречи российского президента Владимира Путина с делегациями из африканских государств.