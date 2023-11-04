Путин пообещал активистам нарастить закупки для медиков в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин пообещал активистам ускорить закупки для медицинских работников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила участница «Народного фронта «За Россию» Анна Таран, которая принимала участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.