Путин пообещал активистам нарастить закупки для медиков в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин пообещал активистам ускорить закупки для медицинских работников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила участница «Народного фронта «За Россию» Анна Таран, которая принимала участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Во время церемонии Путин пообщался с участниками. Таран рассказала президенту, как организация «Народный фронт «За Россию» помогает медикам в зоне СВО. По её словам, они занимаются медсборами, а также осуществляет доставку необходимого оборудования.
Также участница церемонии сообщила Путину о совместной работе организации с главным военным медицинским управлением Минобороны, которое помогает заниматься верификацией заявок. Она отметила, что ведомственное управление выполняет все заявки по медицинским вопросам, а «Народный фронт» осуществляет доставку вещей, для которых не нужно специальное разрешительное удостоверение.
Отмечается, что Владимир Путин беседовал с участниками порядка получаса, после чего покинул Красную площадь в одном автомобиле с патриархом Кириллом.
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Также участница церемонии сообщила Путину о совместной работе организации с главным военным медицинским управлением Минобороны, которое помогает заниматься верификацией заявок. Она отметила, что ведомственное управление выполняет все заявки по медицинским вопросам, а «Народный фронт» осуществляет доставку вещей, для которых не нужно специальное разрешительное удостоверение.
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Анастасия Чинкова