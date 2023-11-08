Путин принял важное решение по мобилизованным

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Президент России Владимир Путин принял решение, что мобилизованные будут участвовать в спецоперации до ее окончания. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.
По словам Сладкова, теперь и мобилизованные, и те, кто добровольно заключили контракт с Минобороны из «Редут» и мест лишения свободы.
Он подчеркнул, что семьям мобилизованных сложно смириться с тем, что их отцов и сыновей призвали, а другие сидят дома вместо того, чтобы прийти им на смену. При этом Сладков уточняет, что многие мобилизованные уже стали настоящими воинами и менять их на новобранцев, которых еще нужно обувать, одевать и обучать - не совсем правильно.
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«Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — пишет Сладков в своемTelegram-канале.
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Элина Позднякова