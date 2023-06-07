Путин прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин во время разговора с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС «варварской акцией Киева»
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом впервые прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Путин назвал это «варварской акцией Киева».
«Киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий», — отметил Владимир Путин.
По словам Путина, эти действия привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Ранее Эрдоган обсудил с Зеленским подрыв Каховской ГЭС. Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС, об этом пишет издание «МК».
Как стало известно, глава турецкого государства предложил украинскому коллеге создать международную комиссию по установлению обстоятельств произошедшего, в которую войдут представители Украины, России, ООН и Турции.
«Киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий», — отметил Владимир Путин.
Ранее Эрдоган обсудил с Зеленским подрыв Каховской ГЭС. Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС, об этом пишет издание «МК».
Как стало известно, глава турецкого государства предложил украинскому коллеге создать международную комиссию по установлению обстоятельств произошедшего, в которую войдут представители Украины, России, ООН и Турции.
Мария Фирсова