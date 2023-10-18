Путин прокомментировал заявления США о «проигранном» конфликте на Украине

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Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Ранее стало известно, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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