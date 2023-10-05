Путин раскрыл реальные потери Киева с начала контрнаступления

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За время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса», - прокомментировал ситуацию Путин.
При этом, в настоящий момент западная поддержка Украине начинает медленно таять. Её главные союзники отказываются продолжать спонсировать конфликт. Сперва Венгрия, Польша и Словакия отказались продлять разрешение на импорт украинского зерна в свои страны, затем США вычеркнули пункт о военной помощи Украине из временного бюджета государства.
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Евгения Парфентьева