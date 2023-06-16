Путин раскрыл тактику ВСУ при контрнаступлении

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«Они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая - для того чтобы использовать войска для закрепления территорий, для движения по территории», - объяснил глава государства.
Ранее Путин заявил, что потери ВСУ при контрнаступлении в 10 раз превышают потери ВС РФ. Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы Украины не имеют успехов при контрнаступлении. По его словам, у ВСУ шансов нет. Ни на одном из участков Киев не достиг целей.