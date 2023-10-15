Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО

Фото: kremlin.ru
Украинское контрнаступление провалилось полностью, а ВС РФ улучшают своё положение практически на всей линии боевого соприкосновения.
Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
На отдельных участках боевых действий ВСУ занимается подготовкой новых активных наступательных операций. По словам Путина, Россия соответствующим образом на это реагирует.
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Путин: Страны «Золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам
«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.Читайте также:
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Путин: Страны «Золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам
Мария Фирсова