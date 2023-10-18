Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский лидер добавил, что результата от таких поставок не будет. Он также отметил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.
Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
Напомним, дальность ракет составляет около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров.
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Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Екатерина Коршунова