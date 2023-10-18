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Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

Путин: поставки ATACMS продлят агонию Украины
18 октября 2023, 13:13
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский лидер добавил, что результата от таких поставок не будет. Он также отметил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.

Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.


Напомним, дальность ракет составляет около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров.

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В Австрии назвали причину провала контрнаступления ВСУ
Полковник Райснер: ВСУ не могут наступать из-за нехватки вооружения
18 октября 2023, 12:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ не имеют возможности массированно атаковать российские силы из-за нехватки вооружения, это же и является причиной провала украинского контрнаступления. Такое мнение выразил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV.
«Если задействуются все военные мощи для массированных атак, то можно рассчитывать на прорыв. Тут (в ходе контрнаступления ВСУ. – Прим. ред.) произошло следующее: Украина получает оружие, но не в количестве, необходимом для массированных атак. Сейчас мы наблюдаем эту проблему», – отметил он.

По его словам, именно из-за нехватки вооружения ВСУ исчерпали свои резервы в конце лета, начале осени, а ВС РФ смогли перехватить инициативу в свои руки. Теперь Россия атакует, а Украине приходится реагировать на данные атаки, заключил Райснер.

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#военные
#оружие
#всу
#вс рф
#вооружения
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ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ за сутки отбили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
18 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные успешно отбили семь атак ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также добавил, что еще три атаки украинских военных были купированы в районе Старомайорского на времевском направлении. Также, по словам Рогова, северо-западнее Приютного того же направления российскими силами обнаружена и оперативно ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Накануне Рогов сообщал, что ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении из-за больших потерь, теперь они ведут локальные бои.

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Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в районе Вербового
Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили группу солдат ВСУ около Вербового
18 октября 2023, 12:19

Фото: istock / valio84sl

Военные Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона ликвидировали группу украинских солдат, которые укрылись в блиндаже опорного пункта около населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Информацию сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения», — сказано в релизе.
При выполнении боевой задачи помощник оператора подготавливает кумулятивную гранату с поражающими элементам и закрепляет ее к БПЛА. Оператор с помощью специальных VR-очков управляет беспилотником и находит цель, которую нужно уничтожить.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#дрон
#бпла
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#всу
#солдат
#рф
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Российские артиллеристы уничтожили кочующий танк ВСУ
18 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/aapsky

Артиллеристы ЦВО ликвидировали кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа ЦВО вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения», - говорится в оборонном ведомстве России.

Уточняется, что разведчики обнаружили вражеский танк во время покидания огневой позиции с помощью беспилотника и навели на него гаубицу «Мста-Б», ударом которой он был остановлен. После чего артиллеристы поразили танк с боекомплектом и экипажем.

Российские военные, принимавшие участие в данной операции, представлены к боевым наградам.

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#военные
#всу
#танк
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ВСУ нанесли ракетный удар по ЦРБ в Алешках Херсонской области
Алексеенко: ВСУ нанесли ракетный удар по ЦРБ в Алешках Херсонской области
18 октября 2023, 11:58

Фото: Telegram-канал А. Алексеенко

Минувшей ночью ВСУ ударили по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко.
«Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка того же Алешкинского района», - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
 
По его словам, основной удар пришелся по парковке медтранспорта. Полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы больше нет машин, подчеркнул Алексеенко.

Также он добавил, что здание амбулатории в Новой Маячке также полностью уничтожено. Однако никто не пострадал. Глава правительства области считает, что основной задачей ВСУ является запугать мирное население, а потом полностью его уничтожить.

Однако он подчеркнул, что люди не останутся без медицинской помощи. Машины скорой помощи, как и здание для новой амбулатории будут найдены, заключил Алексеенко.

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#население
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#всу
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В Донбасс отправилась партия можайского молока
18 октября 2023, 11:52

Фото: Единая Россия Можайск

Из Можайского городского округа в Донбасс отправилась партия продукции завода стерилизованного молока «Можайский». В состав груза вошли знаменитое «Можайское» молоко и молочные коктейли.
«Ребятам очень важна поддержка из дома. Как гражданин, предприниматель, депутат считаю, что пока ребята защищают нас на фронте, мы здесь, на своих рабочих местах, в свою очередь должны делать максимум для достижения наших общих целей», – рассказал депутат от фракции единороссов Александр Козлов.
Партия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса и бойцам. Только за сентябрь отправили около 400 тонн груза – бензопилы, дизель-генераторы, автомобили, запчасти, медикаменты и средства вспомогательной защиты.

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#можайск
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#московская область
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#спецоперация
#гуманитарная помощь
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Экс-разведчик Риттер назвал два варианта действий, которые остались у Зеленского
Экс-разведчик Риттер предположил, что Зеленский погибнет или сбежит с Украины
18 октября 2023, 10:48

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть на территории Украины или сбежать из страны, считает экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», —такую точку зрения высказал эксперт.
По мнению аналитика, ВСУ терпят поражения в конфликте, так как ВС РФ контролируют поле боя, уничтожая оставшиеся бригады и оттесняя их на запад. Владимир Зеленский может оказаться перед сложным выбором. Если он решит сбежать из страны, то навсегда останется ненавидимым украинцами за огромные потери в ходе конфликта.

Сейчас ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не предвидится, резюмировал бывший американский разведчик Риттер.

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#всу
#сво
#владимир зеленский
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Последние новости СВО: сколько наемников на стороне ВСУ, где продвинулся противник
18 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/IherPhoto

Несмотря на большие потери личного состава и техники, ВСУ продолжают осуществлять попытки наступления. Российские бойцы отражают атаки и перехватывают инициативу на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ продвинулись, какие позиции заняли, и сколько иностранных наемников ведут боевые действия на стороне противника.

Российская ПВО сбила 28 БПЛА за ночь


Минувшей ночью противник вновь предпринял попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что дроны ВСУ были зафиксированы и перехвачены над акваторией Черного моря, в Курской и Белгородской областях. В результате происшествия никто не пострадал.


ВСУ потеряли 115 военных на Краснолиманском направлении


О потерях украинских формирований рассказал руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества российским бойцам удалось уничтожить до 115 военнослужащих противника и несколько единиц военной техники. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по технике и личному составу  63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Минобороны РФ озвучило число иностранных наемников в ВСУ


Российское оборонное ведомство сообщило, что на стороне ВСУ в военных действиях принимают участие 1940 иностранных наемников. Большинство солдат прибыли из Польши и США. Основное количество бойцов распределены по пехотным батальонам на Запорожском направлении.

 

Последние новости СВО


Российские бойцы продолжают наносить удары по военным объектам противника. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ поразили места дислокации украинских формирований в Одессе. Также массированный удар был нанесен по военному аэродрому ВСУ в Вознесенске. Сразу на нескольких направлениях российские бойцы перехватили инициативу и идут в наступление.
 
На Сватовском участке фронта российские войска пошли в атаку в направлении Макеевки. ВСУ стягивают резервы, однако остановить штурмовые группы ВС РФ им не удается. На острове Алешкинский российской артиллерией были остановлены несколько групп противника, пытавшихся продвинуться в направлении Алешек.

ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении

Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на Запорожском направлении российские бойцы также идут в атаку. С незначительными продвижениями ВС РФ удается отодвинуть украинские подразделения у Вербового. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе.

На Донецком направлении российские бойцы расширили зону контроля у Первомайского и Северного. Наносят удары по украинским позициям ВС РФ в Новомихайловке, Марьинке, Авдеевке, Ласточкине и Керамике. Противник бьет по местам дислокации российских военнослужащих в Донецке, Водяном, Опытном и Красногоровке.

Бои на Бахмутском направлении продолжаются. ВСУ продвинулись северо-восточнее Клещеевки. ВС РФ заняли позиции за железнодорожной веткой.

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#минобороны рф
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#вс рф
#пво
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В ФРГ заметили странную деталь в ракетах ATACMS для ВСУ
Журналист Репке: переданные ВСУ ATACMS не имеют GPS из-за российских систем РЭБ
18 октября 2023, 10:07

Фото: iStock/aapsky

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.
Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Напомним, дальность ракет составляет около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров. 

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#россия
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