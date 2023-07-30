Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что противник на Украине остановлен и оттеснен на всех фронтах, пишет РИА Новости.
Путин поделился информацией об успехах в зоне специальной военной операции (СВО). В этой зоне, под командованием генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, российская группировка войск «Центр» не только успешно отражает атаки украинских войск, но и сама наступает, сказал глава государства. Путин уточнил, что активных военных действий, аналогичных тем, которые были два дня назад, сейчас не наблюдается. Он также подчеркнул, что украинская армия несет значительные потери.
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