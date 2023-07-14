Путин рассказал, сколько западных танков уничтожили ВС РФ

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС России уничтожили 311 танков ВСУ с 4 июня. Отмечается, что треть — это западная техника, включая танки Leopard немецкого производства.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум, — это западного производства, в том числе и Leopard», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян