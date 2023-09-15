Путин: Россия фиксирует иностранных инструкторов в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия тщательно фиксирует нахождение иностранных инструкторов в зоне проведения спецоперации.
«Мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера и позавчера в плен взяли кого-то в очередной раз», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. По его словам, все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, и это вызывает уважение.
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