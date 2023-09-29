Путин: Сражение под Урожайным — пример мужества и героизма российских бойцов

Фото: сайт Кремля
На встрече с участниками этого боя старшим сержантом Виктором Хамагановым, ефрейтора Алексея Иевлева, рядовых Ивана Калашникова и Вячеслава Тарасова российский лидер поблагодарил солдат за мужество и героизм, отметив при этом, что настоящий воин в бою не думает о том, что он совершает что-то особенное, а просто старается как можно лучше выполнить боевую задачу.
«Вы как раз это и сделали. Проявили настоящий героизм. Я хочу вас за это поблагодарить и пожелать вам успехов», — сказал бойцам президент.
Все участники того знаменательного боя получили в награду ордена Мужества, а Иван Калашников, который принял на себя основной накал сражения, находясь в центре позиции, был представлен к званию Героя России. Ранее он уже был награжден медалью «За отвагу».
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