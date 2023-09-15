Путин: Украина широко применяет кассетные боеприпасы в зоне спецоперации

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что кассетные боеприпасы Украиной применяются и самым широким образом. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы.
В свою очередь, украинские военнослужащие сообщили, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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В свою очередь, украинские военнослужащие сообщили, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.
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Екатерина Коршунова