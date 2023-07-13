Путин: Украинские военные часто отказываются садиться в западные танки

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Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные все чаще отказываются садиться в танки, которые предоставлены Киеву странами Запада. Он объяснил это тем, что именно эти танки являются главными целями для ВС РФ.
«Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя – и это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает их использовать», - объяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он подчеркнул, что горят западные танки даже лучше, чем советские. Таким образом, Путин уверен, что новые поставки Киеву вооружений только усугубят ситуацию, причем для ВСУ.
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Элина Позднякова