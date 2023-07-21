Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин сказал, что западная техника даже в чём-то уступает советским машинам.
Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности заявил, что страны Запада наблюдают, как их техника, которую поставили Украине, в ходе контрнаступления успешно горит и уступает советскому вооружению.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то, что российская военная техника вполне отвечает лучшим мировым стандартам, совсем не лишним будет изучение современных западных образцов, которые военные захватывают в качестве трофеев.
Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.
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«Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. Результатов украинского контрнаступления всё ещё не наблюдается», — заметил Путин.
Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.
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Мария Фирсова