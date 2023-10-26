Путин высоко оценил действия 119-й бригады в зоне спецоперации

Фото: iStock/119-й бригады
Российский лидер Владимир Путин поздравил 119-ю ракетную бригаду с присвоением наименования «гвардейская».
Сообщение с текстом поздравления опубликовано на официальном сайте Кремля.
По словам главы РФ, храбрость и честь, продемонстрированные 119-й бригадой на полях специальной военной операции, являются образцом выполнения воинского долга.
Владимир Путин, в заключении, пожелал военным крепкого здоровья и успехов.
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«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 119 ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», - сообщается в тексте поздравления.
Владимир Путин, в заключении, пожелал военным крепкого здоровья и успехов.
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*Признан террористической организацией на территории РФ.
Евгения Парфентьева