Путин вручил награды экипажу танка «Алёша», в одиночку уничтожившему бронероту ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который в одиночку уничтожил бронероту ВСУ из восьми бронемашин и двух танков.
Вручение прошло в ходе мероприятия, посвящённого 80-летию победы в Курской битве, пишет Телеграм-канал Mash.
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Диана Аванесян