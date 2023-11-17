Путин заявил, что ему и в голову не мог прийти конфликт с Украиной

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что не думал, что конфликт с Украиной возможен.
«До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт с Украиной»,-заявил Владимир Путин.Также президент РФ Владимир Путин назвал среди главных причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную в том числе. Он подверг критике «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, которые, по мнению президента, увеличивают конфликтный потенциал в мире.
Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По словам президента, культура отмены по своей сути неоколониальна.
Читайте также:
Путин рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире
Путин назвал проводников для завершения конфликтов
Путин рассказал, о чём бы написал свой роман
Мария Фирсова