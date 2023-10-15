Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Фото: сайт Кремля
Украинское контрнаступление полностью провалилось.
Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о том, что происходит в зоне проведения СВО.
По словам президента, российскому командованию известно, что на отдельных участках боевых действий Украина подготавливает новые наступательные операции.
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«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.Читайте также:
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Мария Фирсова