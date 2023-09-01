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Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах

Путин заявил Сладкову, что не готов видеть Киев в руинах
01 сентября 2023, 16:08
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах, его слова передает военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Меня спрашивают люди добрые: «Когда мы победим?» Можно хоть завтра, но простые украинцы должны кое-что понять. Не забуду слова, которые которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла», - прокомментировал ситуацию Сладков.

Он также отметил, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.

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#вс рф
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Украинское командование намеренно бросает бойцов в «мясные штурмы»
Минобороны: Командование ВСУ намеренно бросает личный состав в «мясные штурмы»
01 сентября 2023, 16:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ намеренно бросает своих бойцов в бессмысленные и заведомо проигрышные атаки, заявили в Минобороны РФ.
«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Руководство Вооруженных сил Украины не обеспечивает военных должной экипировкой, и заставляет их пешком идти по российским минным полям. 

Ранее военкор Сладков передал слова российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что не готов видеть Киев в руинах. Сладков также подчеркнул, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.

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#всу
#мина
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МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр
Минобороны: ВСУ отказываются форсировать Днепр из-за опасений погибнуть
01 сентября 2023, 15:40

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ отказываются форсировать Днепр на Херсонском направлении из-за опасений погибнуть от огня российской армии. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По данным министерства, за последнюю неделю украинская армия потеряла до 230 военных на Херсонском направлении.  

По словам пленных украинских военнослужащих, бойцы ВСУ отказываются от поставленных им задач, в том числе по форсированию Днепра из-за опасений погибнуть. Кроме личного состава, ВСУ теряют на указанном направлении технику и вооружение западного производства, отметили в ведомстве.  

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#вооружение
#всу
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Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли прямой удар по ТРЦ «Донецк Сити»
01 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Во время обстрела Киевского района Донецка произошло прямое попадание снаряда в здание ТРЦ «Донецк Сити». Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он также добавил, что в результате обстрела в районе ТРЦ были повреждены хозяйственные помещения.

Очевидцы случившегося делятся в соцсетях информацией о том, что в находящемся рядом дворе загорелось два автомобиля. Также и само здание «Донецк Сити» охвачено огнём.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли районы Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов. Также уточнялось, что около половины школ города проводили праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, под обстрелами.

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#днр
#обстрел
#всу
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Россия нанесла пять ракетных ударов по военным объектам на Украине за неделю
МО: Россия за неделю нанесла пять групповых ракетных ударов по объектам на Украине
01 сентября 2023, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале российского оборонного ведомства.
Министерство сообщило, что в результате массированных атак, была нарушена система радиоразведки противника. Также, ВС РФ поразили цехи по сборке беспилотников. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить ряд комплексов ПВО и другую технику украинских группировок.  

По информации министерства, уничтожить назначенные цели удалось за прошедшую неделю.  

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#вс рф
#пво
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В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки БПЛА на аэропорт
01 сентября 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

После того как ВСУ атаковали Псков, более 200 жителей региона вступили в отряд территориальной обороны «Дружина». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды "Дружины", что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что добровольцы будут обучены по дисциплинам территориальная оборона, государственная безопасность, а также борьба с преступностью. Их обучат основным принципам и навыкам патрулирования. При этом акцент будет сделан на приграничные территории Пскова и Псковского района.

Таким образом, Ведерников дал задачу заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову сформировать дежурные группы для патрулирования некоторых объектов, в том числе и аэропорта «Кресты», на который была совершена атака беспилотниками ВСУ. При этом Вьюнов уточнил, что только за утро 1 сентября было подано 50 заявлений от добровольцев.

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Глава ГУР Украины Буданов признал большие потери в ВСУ
01 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ несут большие потери на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, передает телеканал 1+1.
«Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», - так ответил Буданов на вопрос о том, как он переносит потери в рядах украинских военных.

Напомним, ранее New York Times опубликовала материал со ссылкой на американских чиновников, в котором говорилось, что ВСУ потеряли убитыми 70 тысяч человек, при этом около 120 тысяч украинских военных получили ранения. Однако секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что информация о потерях ВСУ, опубликованная западными СМИ, не является действительностью.

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Западные страны раздражены тактикой Зеленского
NYT: Западные страны раздражены медленным наступлением ВСУ
01 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Западные союзники Владимира Зеленского раздражены его тактикой ведения боевых действий, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан в интервью The New York Times.
«Поскольку контрнаступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд», - прокомментировал ситуацию Купчан. 

По словам эксперта в США надеялись, что ВСУ удастся взять Крым в результате контрнаступления, однако, они только потеряли больше территорий.

Купчан отметил, что вопрос переговоров на Западе сейчас обсуждается только кулуарно.

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#крым
#всу
#контрнаступление
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«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи
01 сентября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/~UserGI15632523

Российские технические эксперты провели сравнительное исследование трофейной Bradley с отечественной современной боевой машиной пехоты (БМП-3). Специалисты предприятия «Курганмашзавод» пришли к выводу, что российская техника превосходит американскую по уровню боевой мощи.
В беседе с РИА Новости заместитель исполнительного директора завода по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству Роман Хромов сообщил, что натурное изучение образцов трофейной техники подтвердило: Bradley не является аналогом БМП-3. Российская машина по боевой мощи, подвижности, удобству эксплуатации, технического обслуживания и ремонта на  порядок превосходит американскую.

Например, Bradley имеет на вооружении автоматическую пушку калибра 25 миллиметров, в то время как БМП-3 снабжена 30-миллиметровым орудием. Кроме того, американская бронемашина может плавать только после предварительной и достаточно серьезной подготовки, в то время как российская БМП способна сходу преодолевать водные преграды, причем она может на плаву вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1,5 тысячи метров.

Хромов напомнил, что сравнительные характеристики БМП-3 и Bradley проводились еще в 1991 году. Тогда Объединенные Арабские Эмираты выбрали для вооружения своей армии именно российскую машину.

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#вооружения
#машина
#техника
#эксперт
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Российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино
01 сентября 2023, 12:43

Фото: istockphoto/zabelin

Утром, 1 сентября, части ВСУ предприняли попытку ворваться с севера в населенный пункт Работино Запорожской области. Однако украинские военные понесли серьезные потери и отказались от дальнейших попыток штурма.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что потери украинских боевиков во время неудачной атаки составили около роты, а именно 156 человек. Наступление украинских пехотинцев проходило при поддержке легкобронированной и автомобильной техники. Российские бойцы успешно отбили атаку, оставшись на своих позициях. 

Балицкий отметил, что в результате провалившегося штурма украинские военачальники в очередной раз положили роту мобилизованных солдат. В районе Работино уже около месяца идут самые напряженные бои на всем Запорожском направлении. Сам Балицкий ранее говорил о крупных потерях противника в сражении за это село. По его словам, накануне, 31 августа, ВСУ теряли до тысячи бойцов каждые два часа.

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