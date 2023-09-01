Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах, его слова передает военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
«Меня спрашивают люди добрые: «Когда мы победим?» Можно хоть завтра, но простые украинцы должны кое-что понять. Не забуду слова, которые которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла», - прокомментировал ситуацию Сладков.
Он также отметил, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.
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