Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.
Об этом россиский лидер сообщил журналистам.
По словам президента, противник несет большие потери. Он отметил, что в течение суток, ВСУ потеряли большее 200 военнослужащих, тела которых, украинские солдаты бросают на поле боя. Потери российской армии в 10 раз меньше, подчеркнул Путин.
Глава государства также обратил внимание на героизм российских солдат и отметил, что противник, в ходе атаки, был отброшен.
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По словам президента, противник несет большие потери. Он отметил, что в течение суток, ВСУ потеряли большее 200 военнослужащих, тела которых, украинские солдаты бросают на поле боя. Потери российской армии в 10 раз меньше, подчеркнул Путин.
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Анастасия Крестьянова