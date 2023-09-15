Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин отметил, что это вызывает уважение. Ранее российский лидер заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось о том, что Путин подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом. Путин также поблагодарил добровольцев СВО на Украине за мотивацию и готовность защищать родину.
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Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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Екатерина Коршунова