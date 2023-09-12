Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ в ходе боестолкновения на территории РФ смогла захватить в плен украинских диверсантов. Об этом он сообщил в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, задача ДРГ заключалась в том, чтобы подорвать ЛЭП у атомной электростанции и нарушить деятельность энергетической установки. кроме того, Путин отметил, что на допросе они признались – готовили их британские инструкторы.
Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.
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«Как будто они провоцируют РФ на удары по атомным объектам на Украине», - допустил Путин.
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Татьяна Лаврова