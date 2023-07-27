Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

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Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ активизировались под Запорожьем, но не имели успеха, наступление было отбито.
Глава государства также отметил потери ВСУ. Он заявил, что в результате боев на Запорожском направлении, украинские формирования потеряли около 200 человек. Путин подчеркнул, что потери со стороны России, в 10 раз меньше чем у противника.
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Анастасия Крестьянова