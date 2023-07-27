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Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Путин: ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении
27 июля 2023, 14:56

Фото: iStock/Olena_Z

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ активизировались под Запорожьем, но не имели успеха, наступление было отбито.

По его словам, наступление ВСУ в указанном направлении успеха не имело. ВС РФ успешно отразили атаки.

Глава государства также отметил потери ВСУ. Он заявил, что в результате боев на Запорожском направлении, украинские формирования потеряли около 200 человек. Путин подчеркнул, что потери со стороны России, в 10 раз меньше чем у противника.

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#украина
#военные
#владимир путин
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Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
Путин: Украина в ходе боев 26 июля потеряла свыше 200 человек
27 июля 2023, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.
Об этом россиский лидер сообщил журналистам.

По словам президента, противник несет большие потери. Он отметил, что в течение суток, ВСУ потеряли большее 200 военнослужащих, тела которых, украинские солдаты бросают на поле боя. Потери российской армии в 10 раз меньше, подчеркнул Путин.

Глава государства также обратил внимание на героизм российских солдат и отметил, что противник, в ходе атаки, был отброшен. 

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#россия
#солдаты
#всу
#путин
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Зеленский обрек украинскую армию на смерть
Мэтью Хох: Зеленский пожертвовал украинской армией ради контрнаступления
27 июля 2023, 15:25

Фото: iStock/JARAMA

Решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа», - прокомментировал ситуацию Хох.  

По мнению эксперта, киевский режим хотел блеснуть результатами на полях театра военных действий перед натовским саммитом в Вильнюсе, однако, вместе победы, Украина понесла колоссальные потери.  

Боевики ВСУ просто не способны противостоять профессиональной российской армии, заключил Хох.

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#владимир зеленский
#украина
#армия
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ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Рогов: Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
27 июля 2023, 15:12

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики за последнее время значительно усилили обстрелы региона кассетными боеприпасами», - прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, среди боеприпасов, которыми ВСУ ведут обстрел региона, есть и американские.

У ВСУ не было такого количества кассетных боеприпасов, отметил Рогов. При этом, часто они не разрываются, что ведет к опасности для гражданского населения в будущем, особенно, для детей.

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#запорожская область
#боеприпас
#владимир рогов
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В США не дают прогнозов по контрнаступлению ВСУ
Херш: Военные в США и на Украине уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению
27 июля 2023, 15:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Журналист Сеймур Херш заявил, что военные США и Украины уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению, баланс сил на стороне РФ.
Журналист пояснил, что об этом ему сообщил один из американских чиновников. 

По словам высокопоставленного должностного лица, какие-либо прогнозы американские военные и ВСУ, относительно наступления не делают, так как баланс сил на стороне России. Чиновник также заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть то, чего он хочет, приводит его слова Херш. 

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#военные
#журналист
#всу
#рф
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В Донецке почтили память детей Донбасса, погибших от рук боевиков ВСУ
27 июля 2023, 14:39

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Сегодня, 27 июля, на Донбассе по традиции отмечается день памяти погибших во время военных действий детей. Ровно девять лет назад ВСУ совершили первый крупный обстрел квартала в центре Горловки, где гуляли горожане с семьями.
В тот страшный день во время обстрела погибли более 20 мирных жителей. Среди них была и Кристина Жук со своей 10-месячной дочкой Кирой, напоминает телеграм-канал Readovka. Ужасное фото места их гибели облетело весь мир и стало символом преступлений Украины на Донбассе. Маму Киры, умершую с дочерью на руках, стали называть Горловской мадонной.

В годовщину их гибели была установлена традиция Дня памяти и скорби по всем убитым детям. Их убивали как бы случайно, между делом, засыпая мирные городские кварталы снарядами и ракетами. На Аллее ангелов — знаковом месте для всех дончан — сегодня прошла церемония возложения цветов к памятнику маленьким детям страшной войны. Почтить память детей, которые уже никогда не повзрослеют, пришел и врио главы республики Денис Пушилин.

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#фото
#память
#церемония
#мир
#денис пушилин
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Один человек пострадал при обстреле белгородского поселка Красное
27 июля 2023, 14:11

Фото: iStock/Mariia Herman

Украинская сторона обстреляла окраину поселка Красное Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший - комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. Он уже отправлен домой, так как нет необходимости находиться в больнице.

Гладков уточнил, что комбайн, на котором работал пострадавший мужчина также получил повреждение.

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#ранение
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Украинский командир назвал адом бои с русскими
DB: Командир Дубина назвал адом боевые столкновения с русскими
27 июля 2023, 14:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бои на полях специальной военной операции настолько страшные, что напоминают ад, заявил украинский командир Святослав Дубина в интервью Daily Beast.
«Бои были настолько изнурительными, что оставшиеся в живых будут рассказывать о себе «адские» истории грядущим поколениям», - прокомментировал ситуацию Дубина.  
По словам военного, наиболее страшными являются столкновения в лесу. Там невозможно спрятаться за бетонными стрелами от непрекращающихся обстрелов.
Дубина подчеркнул, что ВСУ потеряли очень много времени, пока ждали западную технику, и успели потерять много своих бойцов.

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#украина
#сво
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Минобороны заявило об ударах по местам хранения западного вооружения на Украине
27 июля 2023, 13:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские военные нанесли точные удары по местам хранения ракет и другого вооружения, переданного Украине странами Запада. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также под российские удары попали места хранения ракет, вооружения и военной техники, переданных Украине в рамках военной помощи странами Запада.

При этом уточняется, что все назначенные цели были поражены. Таким образом, цель ударов достигнута.

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#вооружённые силы рф
#всу
#вс рф
#вооружения
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В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела
27 июля 2023, 13:42

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Власти Одессы заявили, что после ночных обстрелов со стороны РФ в городе повреждены оборудования грузовых терминалов.
 «Минувшей ночью под обстрелом оказалась портовая инфраструктура», - сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Он также добавил, что в результате ночного обстрела повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, также полностью уничтожено здание охраны и два автомобиля.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#вс рф
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