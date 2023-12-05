ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА

Фото: сайт Минобороны РФ
Российская ПВО ночью 5 декабря уничтожила и перехватила над территорией Крыма и акваторией Азовского моря более 30 украинских БПЛА. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что 22 беспилотника были ликвидированы, ещё 13 перехвачены российскими силами.
Читайте также:
ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
В Винницкой области Украины прогремел взрыв
В четырех областях Украины звучит воздушная тревога
Диана Аванесян