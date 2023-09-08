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ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску

Рогов: система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску в Запорожской области
08 сентября 2023, 01:19
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

По информации главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, система противовоздушной обороны успешно отразила ракетный удар украинских вооруженных сил, направленный на город Бердянск в Запорожской области.
«В Бердянске произошел мощный взрыв. Украинские военные совершили ракетный удар по городу. Наши силы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой и перехватили вражескую ракету», - отметил Рогов в своем телеграм-канале.
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Украинские войска за сутки 92 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 313 боеприпасов
08 сентября 2023, 01:15

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 92 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 313 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За последние 24 часа представительство сообщило о 92 случаях ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На направлении Донецк было зафиксировано 71 обстрел из реактивных систем залпового огня, артиллерии калибра 155 миллиметров, включая использование кассетных боеприпасов. В районе Горловки произошло 17 обстрелов из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, также с применением кассетных боеприпасов. На направлении Ясиноватое было зафиксировано четыре обстрела артиллерией калибра 155 миллиметров, также с использованием кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в их телеграм-канале.
Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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В Запорожье произошли взрывы
«Страна.ua»: на окраинах Запорожья раздались взрывы
08 сентября 2023, 00:10

Фото: iStock/Kileman

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар
Богомаз: пожарные потушили возгорание на предприятии в Брянске, куда упал дрон
07 сентября 2023, 23:18

Фото: iStock/Bilanol

После падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в административное здание промышленного объекта в городе Брянске МЧС быстро справились с возгоранием, и, как отметил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, в инциденте никто не пострадал.
Богомаз подчеркнул, что данный инцидент связан с попыткой украинских террористов совершить атаку на указанный промышленный объект с использованием БПЛА. Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели выведать БПЛА из строя, однако при его падении произошло возгорание, которое было успешно потушено.

В данный момент на месте инцидента продолжают работать оперативные службы. МЧС России приложили усилия, привлекая 12 единиц техники и более 40 человек личного состава для тушения пожара.

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#человек
#инцидент
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Украина атаковала Брянскую область шесть раз за сутки
Богомаз: Над Брянской областью сбили шестой за сутки БПЛА
07 сентября 2023, 22:41

Фото: iStock/R_Type

Российские системы ПВО сбили шестой за сутки беспилотник, пытавшийся атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

Это уже шестой за сутки БПЛА, который пытается совершить атаку Брянской области. 

Ранее ВСУ нанесли удар по промышленному объекту в городе Брянск. При этом, по информации Mash, удар пришелся по заводу «Кремний-Эл». Это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

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Рогов: ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области
07 сентября 2023, 22:29

Фото: iStock/Michele Ursi

В Запорожской области Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую машину, в которой находилась семья с двумя детьми, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
 Украинцы обстреляли автомобиль на автодороге возле города Васильевка Запорожской.

«В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать – осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что пострадавшие были успешно госпитализированы. Сейчас угрозы для их жизни нет.

В конце июня 10 человек погибли, 18 были ранены от действий украинских войск в Донецкой Народной Республике. 

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#украина
#всу
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#рогов
#запорожская область
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Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ
Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией
07 сентября 2023, 22:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украине необходимо срочно искать выход из конфликта с Россией, потому что на линии боевого соприкосновения для ВСУ все складывается крайне плохо, заявили американские военные эксперты в интервью USA Today.
«У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые являются экспертами в расстановке ловушек», - так прокомментировал ситуацию американский ветеран Стивен Майерс.

В то же время, профессор Сиракузского университета Шон Макфейт заявил, что ни назначение нового министра обороны Умерова, ни многомиллиардная военная помощь от США не спасут положение украинской армии. Он также отметил, что США полагаются на тактику, которую применяли  во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Вашингтон проигрывает, потому что так и не сделал никаких выводов, имея дело с куда более сильным противником. 

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Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
#сша
#военная украина
#сво
#всу
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Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
07 сентября 2023, 21:45

Фото: iStock/NiseriN

Если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы, заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью Lenta.ru.
«Те беспилотники, которые идут по GPS, используя интернет Starlink, конечно, не смогут атаковать Крым. Есть определенная доля, которую они используют (именно через Starlink), они давно столкнулись с этой проблемой и постараются ее обойти. Все, что завязано на Starlink в военном плане, будет испытывать трудности», - прокомментировал ситуацию Кошкин.

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов.

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#беспилотник
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ВСУ атаковали завод «Кремний-Эл» в Брянске
Богомаз: ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске
07 сентября 2023, 21:35

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному объекту в городе Брянск, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор. 

На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные бригады. 

При этом, по информации Mash, удар пришелся по заводу «Кремний-Эл». Это предприятие  — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

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#пожарные
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#александр богомаз
#брянск
#завод
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Американский наемник назвал дату следующего наступления ВСУ
Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года
07 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины планируют наступление летом 2024 года, заявил американский наемник Мэттью Вандайк в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», - прокомментировал ситуацию Вандайк.

Наемник также отметил российские укрепрайоны, которые крайне сильно замедляют темпы украинского контрнаступления.

Ранее украинские военные, в интервью для NYT, заявили, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов.

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