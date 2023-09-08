ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску

Фото: iStock/vadimrysev
По информации главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, система противовоздушной обороны успешно отразила ракетный удар украинских вооруженных сил, направленный на город Бердянск в Запорожской области.
«В Бердянске произошел мощный взрыв. Украинские военные совершили ракетный удар по городу. Наши силы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой и перехватили вражескую ракету», - отметил Рогов в своем телеграм-канале.Читайте также:
В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник
Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Энергодаре
Артем Кузьмин