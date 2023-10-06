ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил украинский беспилотник в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова.
Этот инцидент был успешно пресечен с помощью средств противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота, находившегося на постоянном дежурстве в указанном районе у побережья Крыма.
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