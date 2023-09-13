ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

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Российские силы ПВО пресекли попытки киевского режима атаковать Брянскую и Белгородскую области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, два беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью, ещë один — над Белгородской.
Система противовоздушной обороны отразила атаки в Унечском районе (Брянская область), а также над селом Тулянка в Валуйском городском округе (Белгородская область).
По предварительным данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений также нет.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.
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Система противовоздушной обороны отразила атаки в Унечском районе (Брянская область), а также над селом Тулянка в Валуйском городском округе (Белгородская область).
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.
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Евгения Парфентьева