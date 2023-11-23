ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

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Российская система ПВО обнаружила и сбила вертолет противника Ми-8 в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что российским военным удалось сбить 24 БПЛА, выпущенных противником по территориям ЛНР и ДНР.
За минувшие сутки перехвачено восемь снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО, рассказали в министерстве.
Прежде российское оборонное ведомство сообщило, что российские штурмовые самолеты Су-25 нанесли массированный удар по замаскированным позициям противника. По информации министерства, боевые самолеты ВС РФ запустили снаряды с небольшой высоты, что позволило уничтожить значительное количество бронированных машин противника.
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Анастасия Крестьянова