ПВО сбила украинскую ракету над Черным морем у Крымского побережья

Фото: iStock/Alexyz3d
Российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Третьего октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.
Читайте также:
Богомаз: Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью
Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян в Адлере
Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ потеряли станцию разведки «Пластун»
Евгения Парфентьева