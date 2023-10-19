ПВО сбила воздушную цель в Ростовской области

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На подлете в Ростовской области силами противовоздушной обороны сбита воздушная цель. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Также, по его словам, разрушений на земле не зафиксировано.
Накануне российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Их остатки рухнули в безлюдном месте и взорвались. Таким образом при данной атаке ВСУ на Крым нет пострадавших, а также разрушений на земле.
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Элина Позднякова