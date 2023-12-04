ПВО сбивает вражеские цели в районе Ростовской области

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Системы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области, там идет отработка по вражеским целям за пределами региона. Об этом сообщил глава области Василий Голубев.
«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта.
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