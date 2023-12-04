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ПВО сбивает вражеские цели в районе Ростовской области

Голубев: в Ростовской области сработали системы ПВО
04 декабря 2023, 15:58
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

Системы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области, там идет отработка по вражеским целям за пределами региона. Об этом сообщил глава области Василий Голубев.
«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.


27 ноября Голубев сообщал, что в Каменском районе силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат, при этом разрушений не земле зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта.


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СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость
«Украинская правда»: вопрос отставки Залужного может перестать быть гипотезой
04 декабря 2023, 16:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда».
Издание, ссылаясь на источника, сообщает, что причинами отставки Залужного могут послужить его повышенная откровенность в средствах массовой информации и чрезмерная эмоциональность украинского лидера Зеленского. Однако, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.

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#украина
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С начала акции «Доброе дело» из Подмосковья отправили 134 гуманитарных рейса
04 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За всё время проведения акции «Доброе дело» из Московской области было отправлено 134 гуманитарных рейса для жителей новых регионов и участников СВО. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Мы также организовываем сбор пожертвований от людей. Каждый желающий может внести посильное пожертвование, которое пойдёт на решение тех или иных вопросов – закупку продуктов в зону СВО, обмундирования и так далее», – сказал Духин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов. 
Волонтёры Подмосковья продолжают активно помогать семьям участников СВО.  
Они уже отработали свыше 17 тыс обращений. «Помощь требуется абсолютно разная, но часто просьбы очень точечные – принести продуктовый набор, наколоть двора, помочь по хозяйству. А иногда нужно просто внимание, разговор», – поделился зампред.
Ранее сообщалось, что акцию «Доброе дело» придумали школьники, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи.

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#гуманитарная помощь
#доброе дело
#акция
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Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
«Украинская правда»: Зеленский общается с офицерами ВСУ в обход Залужного
04 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник.
«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — говорится в материале.

Собеседник издания утверждает, что Зеленский создал отдельные каналы для связи с командующими различными родами войск без Залужного. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком. Это сильно дестабилизируют работу Залужного, который может узнать что-либо от своих подчинённых на ставках или же и вовсе ничего не узнает.

Также в статье указывается, что накал напряжения между Зеленским и Залужным увеличился после начала контрнаступления на юге. По словам источника, рейтинг Залужного стал слишком высоким среду украинцев.

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#новости
#всу
#зеленский
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На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток
04 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/JARAMA

17-летний сирота Владимир Сачала был воспитанником детдома и выпускником учебно-воспитательного лагеря «Гаймадацкая сечь».
Mash пишет, что менее недели назад Владимира и несколько его сверстников зачислили добровольцами в 103-ю бригаду теробороны ВСУ, спустя несколько месяцев базовой военной подготовки в лагере «Гаймадацкая сечь».

По словам директора детдома Олеся Чикель, мальчиков должны были использовать резервистами в тыловых районах Харьковской области. Но их отправили на передовую — в ЛНР. Там, в районе посёлка Новосёловское, Владимир и погиб, всего через несколько дней после прибытия на фронт. 

О судьбе остальных мобилизованных подростков-сирот пока ничего неизвестно. 

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#политика
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Российскую «Антифурию» создали в формате чемодана
НПО «Кайсант»: станция-антидрон «Антифурия» произведена в виде чемодана
04 декабря 2023, 14:44

Фото: iStock/NiseriN

Российскую мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Антифурия», которая предназначена для подавления БПЛА, в целях маскировки производят в виде чемодана.
Об этом, ссылаясь на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант», пишет ТАСС.

Разработчики сообщают, что станция стала более удобной и мобильной. Теперь её антенны скрыты. С 18 до 16 кг уменьшилась масса станции, включая треногу.

«Теперь её невозможно засечь с точки зрения камер. Когда отслеживают любое противодронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Поэтому мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон», — сообщает организация. 
Модернизацию станции провели для большего удобства её использования в зоне СВО.

«Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу. Станция готова», —заявили в НПО.
Ранее сообщалось, что немецкий журналист Юлиан Репке отметил в социальной сети X (бывший Twitter), что у украинской армии отсутствует способность противостоять атакам российских беспилотников, преимущественно из-за их большого количества.

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#сво
#всу
#украина
#новости
#техника
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СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
Залужный попросил у главы Пентагона 17 млн снарядов для «деоккупации» Украины
04 декабря 2023, 13:40

Фото: iStock/Andrii Atanov

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Сообщается, что Остин, после того, как ему озвучили потребность в таком количестве снарядов, удивился и сказал, что во всем мире не собрать столько снарядов. По информации издания, Залужный также пожаловался министру обороны США на вмешательство офиса украинского лидера Владимира Зеленского в управление ВСУ.

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. В Евросоюзе также назревает кризис из-за Украины. Этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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#сша
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#нато
#всу
#деньги
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Стало известно, сколько человек погибло в Херсонской области в результате действий ВСУ
Алексеенко: ВСУ с начала 2023 года убили 78 мирных жителей в Херсонской области
04 декабря 2023, 13:26

Фото: istock / Tomas Ragina

С начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

«С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых — уже 485. Цифры просто чудовищные», — написал Алексеенко.
Он отметил, что раньше люди умирали от артиллерийских обстрелов и минометов, а сейчас стало больше жертв от ударов беспилотников. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#смерть
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Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
04 декабря 2023, 13:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сопровождение семей участников спецоперации должно быль организовано в каждом городском округе Подмосковья. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание, сопровождение по разным вопросам. Существует стандартный набор выплат, помощи, льгот. Но есть и особые случаи, которые возможно решить только если будет чёткое отношение в каждом городе Московской области», – сказал Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Он подчеркнул, что одна из главных задач – давать ответы на все вопросы. 
«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда. Знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача – давать исчерпывающие ответы на все вопросы», – отметил глава региона.
Он добавил, что руководство Подмосковья тесно взаимодействует с Минобороны, так как всегда есть вопросы, требующие совместного решения. 
 
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#спецоперация
#социальная поддержка
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#подмосковье
#московская область
#фонд
#андрей воробьёв
#губернатор
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В США раскрыли главный страх НАТО из-за Украины
Джонсон: НАТО боится отправлять войска на Украину из-за риска больших потерь
04 декабря 2023, 13:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. Об этом Джонсон сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, поражение Украины уже абсолютно точное и решительное. Джонсон отметил, что «ни у кого в Европе и в Вашингтоне нет смелости нести колоссальные потери». По мнению эксперта, на Западе недооценивают решимость граждан России защищать свою страну от любых внешних угроз.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. 

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