ПВО сработала в небе над Адлером

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Данных о пострадавших не поступало.
Mash пишет, что, со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе пропало электричество.
«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Центр» успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.
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«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10.
Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.
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Мария Фирсова