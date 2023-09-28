ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

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Фото: iStock/Yurchello108
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«Сообщают о взрыве в Киеве», — пишет издание в своем Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, в городе не объявляли воздушную тревогу. На данный момент официальной информации о произошедшем взрыве нет.
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«Ввязываться в боевые действия на территории России тоже невозможно. Полностью выдавить русских с новых территорий? Я думаю, не существует ни одного сценария, который бы такую задачу полноценно выполнял. Тогда перед Западом и Киевом возникает вопрос о том, а к чему, мол, мы тогда идём?», — приводит слова военного эксперта Царьград.
Фото: сайт «За победу»
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«А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», - рассказал раненый от своих же сослуживцев военный.Он также отметил, что их совсем не готовили к боевым действиям. Прежде чем в первые оказаться на передовой, украинец только таскал кровати и ездил за продуктами.
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«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла, лишь чудом никто не пострадал», - прокомментировал ситуацию Алексеенко.
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Трёхэтажное кирпичное здание получило прямое попадание снаряда, которое пришлось на кровлю, разрушив квартиры на третьем этаже и частично на втором.
Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.
«В настоящий момент завершается восстановление и усиление конструктивных элементов здания, подходят к концу работы по отделке мест общего пользования и монтажу отопительной системы», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.
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