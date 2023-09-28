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ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

МО: ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
28 сентября 2023, 23:01
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сообщению, инцидент произошел 28 сентября около 21:00 по московскому времени, когда ВСУ предприняли попытку осуществить атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на территории России. Дежурные средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник, нарушивший воздушное пространство над Белгородской областью.

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#пво
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Страна.ua: в Киеве прогремел взрыв
28 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/JARAMA

По информации украинского издания «Страна.ua», в Киеве произошел взрыв.
«Сообщают о взрыве в Киеве», — пишет издание в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, в городе не объявляли воздушную тревогу. На данный момент официальной информации о произошедшем взрыве нет.

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#пво
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Франция перейдет к заключению военных контрактов с Украиной
Лекорню: Париж перейдет от поставок оружия Киеву к заключению военных контрактов
28 сентября 2023, 20:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен перейти от передачи оружия Киеву к заключению военных контрактов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
По информации агентства, практика регулярной передачи французских вооружений Украине нежизнеспособна из-за ограниченности собственных запасов оружия. Лекорню подчеркнул, что Париж рассмотрит возможности совместного производства ряда вооружений на украинской территории.

Напомним, ранее Франция заявила, что военная поддержка, оказываемая Украине, не должна применяться для атак на Россию. При этом один из французских чиновников отметил, что Париж не имеет права диктовать Киеву способ ведения боевых действий.

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#киев
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Украинский военный сделал неожиданное признание о ВС России
Полковник СБУ Костенко признал российскую армию сильным противником
28 сентября 2023, 19:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Полковник СБУ Роман Костенко высоко оценил уровень подготовки российских войск. Об этом Костенко заявил в интервью YouTube-каналу «Украинская правда».
Костенко отметил, что Россия обладает мощной армией, особенно он отметил морскую пехоту, десантников, спецназ и артиллерию. Полковник СБУ подчеркнул, что РФ остается сильным врагом, которому украинским войскам будет тяжело противостоять на передовой.

Ранее Том Мокаитис в своей статье написал, что тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления. Он отметил, что ВСУ не смогли правильно использовать всестороннюю помощь западных стран. 

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Полковник Пинчук: Все шаги Киева на фронте сегодня сводятся к одному
Полковник Пинчук: создание реальной угрозы для Крыма — единственная цель ВСУ
28 сентября 2023, 18:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что захват Крыма или хотя бы создание реальной угрозы для него — это единственная цель ВСУ в военном противостоянии с РФ. Об этом сообщает Царьград.
Пинчук отметил, что на Западе понимают, что нанести поражение ВС РФ не получится даже при реализации самых оптимистичных сценариев.

«Ввязываться в боевые действия на территории России тоже невозможно. Полностью выдавить русских с новых территорий? Я думаю, не существует ни одного сценария, который бы такую задачу полноценно выполнял. Тогда перед Западом и Киевом возникает вопрос о том, а к чему, мол, мы тогда идём?», — приводит слова военного эксперта Царьград.

Пинчук добавил, что Запад рассчитывает на переговоры, которые на каком-то этапе конфликта.

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#запад
#переговоры
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Школу в Подольске назвали именем погибшего под Луганском лейтенанта Зернова
28 сентября 2023, 18:45

Фото: сайт «За победу»

Школа в деревне Федюково городского округа Подольск теперь носит имя Дмитрия Зернова. Соответствующее постановление подписал Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В школе Зернов работал с 2011 года. Он преподавал физкультуру, занимал должность замдиректора по безопасности и руководил юнармейским отрядом.  Как только началась мобилизация, пошёл служить добровольцем. 

Как следует из постановления, Зернов был лейтенантом Вооруженных сил России, кавалером Ордена мужества. Он героически погибшим при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

 23 июля под Луганском, прикрывая своих товарищей, он отстреливался до последнего патрона, пока рядом не разорвался вражеский снаряд.  В сентябре в Федюковской школе открыли «Парту Героя». 

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РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев



 

 
#спецоперация
#сво
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев
28 сентября 2023, 17:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ обстреляли своих же сослуживцев, когда российские силы начали эвакуировать раненых врагов, в интервью для «РИА Новости».
По словам пленного, украинское командование обмануло своих подчиненных. Их бросили в блиндажи и обещали, что поменяют через два дня. Однако, смена так и не пришла, а на третий день блиндаж взяли российские военные. 

«А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», - рассказал раненый от своих же сослуживцев военный. 

Он также отметил, что их совсем не готовили к боевым действиям. Прежде чем в первые оказаться на передовой, украинец только таскал кровати и ездил за продуктами.

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#военные
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#сво
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В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадала сотрудница детсада
28 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области, в результате которого пострадала сотрудница детского сада, об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла, лишь чудом никто не пострадал», - прокомментировал ситуацию Алексеенко.    

По предварительной информации, пострадала одна сотрудниц детского сада, которая в момент атаки находилась на улице.

Он также отметил, что несмотря на все старания киевского режима прервать процесс обучения в новых регионах РФ – ничего у них не получится.

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#школы
#всу
#удар
#сво
#детские сады
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Каширяне отправили на СВО 40 тонн гумпомощи
28 сентября 2023, 17:11

Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

На территории городского округа Кашира с августа этого года работает Фонд содействия развития городского округа «Кашира 660». Директором Фонда является руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.
Приоритетными задачами Фонда являются поддержка военнослужащих в зоне СВО и общественно-значимые проекты по развитию городского округа. Об этом сообщила администрация городского округа Кашира.

В рамках проекта «Сила Единства Подмосковья» в части, где служат каширяне доставляется гуманитарная помощь. Боевым братством городского округа Кашира воинским подразделениям в зону СВО были отправлены более 40 тонн гуманитарной помощи и технических средств. 

Стоит отметить, что с мая по сентябрь они курировали работу областного распределительного центра гуманитарной помощи. На Донбасс за этот период было отправлено 200 тонн помощи.

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#поддержка
#донбасс
#сво
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Подмосковные строители продолжают восстанавливать жилые дома в Мариуполе
28 сентября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области завершают восстановление жилого многоквартирного дома в Приморском районе Мариуполя.

Трёхэтажное кирпичное здание получило прямое попадание снаряда, которое пришлось на кровлю, разрушив квартиры на третьем этаже и частично на втором.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

«В настоящий момент завершается восстановление и усиление конструктивных элементов здания, подходят к концу работы по отделке мест общего пользования и монтажу отопительной системы», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.
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