Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»

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Минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море\. Об этом сообщили в Минобороны России\.
«14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что пять вражеских беспилотных катеров были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля. Таким образом, попытка атаки была пресечена.
Кроме того, в министерстве также сообщили, что в ночь на четверг, 14 сентября в небе над Крымом российская система противовоздушной обороны уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов
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