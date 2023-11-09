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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

МЧС: из-за ракетного удара ВСУ по Скадовску погибли пять человек
09 ноября 2023, 13:59
Фото: istock / RamonCast

Фото: istock / RamonCast

По предварительной информации, после ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу Скадовск в Херсонской погибло пять человек. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что всего от атаки пострадало 15 человек, 10 их них доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали обстреливать регионы Российской Федерации кассетными боеприпасами. Украинский БПЛА с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, который находится недалеко от границы с Украиной.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#обстрел
#смерть
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80% участников СВО возвращаются на службу после ампутаций конечностей
Врач Ковлен: 80% участников СВО возвращаются на службу после ампутаций
09 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/SeventyFour

Более 80% участников СВО после ампутаций конечностей возвращаются в зону боевых действий. Такие данные привел начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен в рамках круглого стола.
«Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее», - заявил Ковлен.

Он подчеркнул, что такого не было ни при Великой Отечественной войне, ни при войне в Афганистане.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что более чем у половины раненых участников спецоперации имеют ампутации конечностей. 

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#сво
#всу
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Совершеннолетние дети погибших участников СВО будут получать подмосковные выплаты
09 ноября 2023, 14:58

Фото: Мособлдума

Мособлдума расширила категорию получателей выплаты семьям погибших участников специальной военной операции. Соответствующий закон депутаты приняли в ходе 66-го заседания, сообщается на сайте регионального парламента.
«В Подмосковье предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей. Теперь выплату смогут получить также совершеннолетние дети погибшего участника СВО. Президент не раз подчёркивал, что забота о семьях погибших – святой долг государства», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
Выплату могут получить семьи погибших военных, сотрудников Росгвардии и добровольцев, принимавших участие в спецоперации с 24 февраля прошлого года.

Согласно закону, выплата предоставляется родителям; вдове; детям до 18 лет; совершеннолетним детям, если они стали инвалидами до 18 лет; детям до 23 лет, если они учатся в образовательных организациях любой формы.
 
Если таких членов семьи нет, выплата будет предоставлена детям старше 18 лет, вне зависимости от того, учатся они или нет. Если же у погибшего нет совершеннолетних детей, выплату получат полнородные и неполнородные братья и сёстры.
 
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#социальная поддержка
#выплаты
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Военный эксперт Кнутов допускает снижение активности боевых действий в зоне СВО
09 ноября 2023, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На активности боевых действий в зоне СВО могут сказаться дожди, снег и плохая видимость.
В данных условиях работа беспилотников заметно осложняется. Боевые действия могут возобновить после наступления морозов. Об этом сообщил «Ленте. Ру» военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.
 
«В условиях повышенной влажности дроны либо работают плохо, либо не работают вообще. Квадрокоптеры в основном не функционируют. Работают беспилотники самолетного типа. У них герметичный корпус, покрытая специальным стеклом камера, на которой не держатся капли. Но из-за плохой видимости это все равно малоэффективно», —сообщил Юрий Кнутов.
Снижение эффективности дронов сказывается и на применении артиллерии, из-за чего активность боевых действий может быть снижена до наступления морозов.

«В морозы, как правило, прекращаются осадки, грунт становится жестким, техника может передвигаться, личный состав тоже. Все это упрощает ведение боевых действий, хотя, с другой стороны, требуется более тщательная маскировка техники и личного состава», — уточнил военный эксперт.
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«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»

Алаудинов заявил об улучшении ситуации для ВС РФ на фронте
#сво
#всу
#новости
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Алаудинов заявил об улучшении ситуации для ВС РФ на фронте
Алаудинов: Ситуация на фронте заметно улучшилась
09 ноября 2023, 14:36

Фото: iStock/aapsky

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил об улучшении ситуации на линии соприкосновения для ВС РФ.
«Ситуация на фронте заметно улучшилась. Подразделения Минобороны России по всей линии фронта потихоньку начали двигаться вперед. Противник это уже ощущает, начинает паниковать», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что чеченские бойцы продолжают выполнять поставленные задачи совместно с другими подразделениями. По его словам, спецназ «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса взяли в плен бойцов ВСУ и отбили несколько огневых точек противника.

Однако он подчеркнул, что несмотря на улучшение обстановки на линии соприкосновения, расслабляться ещё рано.

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#новости
#сво
#всу
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«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»
09 ноября 2023, 14:19

Фото: iStock/zabelin

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что уже в ближайшее время бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» отправятся в зону спецоперации в составе спецназа «Ахмат».
По его словам, сейчас бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» находятся на боевом слаживании в составе «Ахмат». Он объяснил, что им нужно время для «притирки», так как многие из них действовали на разных участках ответственности.

«В ближайшее время они займут свой участок линии боевого соприкосновения. В основном все хорошо, все в порядке. К нашей союзнице – русской зиме – мы подходим в полной боевой готовности», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее Алаудинов сообщал, что бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции.

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#кадыров
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МО: Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
09 ноября 2023, 14:11

Фото: iStock/e-crow

Российские силы противовоздушное обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинский самолёт был сбит в районе донецкого села Коптево. 

Помимо этого, в том же районе были сбиты семь реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов Америки. 

К тому же, за минувшие сутки в новых регионах РФ были сбиты 38 украинских беспилотников. 

Напомним, ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за одни сутки 31 октября средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.

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#пво
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#днр
#всу
#самолет
#военные
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В США предрекли скорое окончание боевых действий на Украине
Офицер Дэвис: раскол между Зеленским и Залужным закончит боевые действия
09 ноября 2023, 13:12

Фото: iStock/ValleraTo

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным приведет к окончанию боевых действий, так как Украина не сможет продолжать их. Так считает американский подполковник Дэниел Дэвис.
«В The New York Times рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и его генералом Залужным. Если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, это всегда плохой знак. В такой ситуации будет сложно продолжать боевые действия», – отметил Дэвис.

По его словам, данные о ходе спецоперации красноречиво дают понять, почему Украина попала в безвыходное положение.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на слова президента США Джозефа Байдена о том, что он всё ещё верит в возможность Украины вернуть утраченные территории. «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - прокомментировал ситуацию Лавров.


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#рф
#сво
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ВСУ начали обстреливать регионы РФ кассетными боеприпасами
ВСУ начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на регионы РФ
09 ноября 2023, 12:54

Фото: iStock/NiseriN

Украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинский дрон с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, находящемся неподалеку от границы с Украиной. В результате падения трёх беспилотников, два разорвались и нанесли повреждения инфраструктуре предприятия. Пострадавших от атаки ВСУ нет.

Ранее украинские военные уже обстреливали российские регионы кассетными боеприпасами, но до случая в Курской области, они сбрасывали снаряды с помощью ракет «Точка-У» или же через реактивные системы залпового огня (РСЗО). Теперь ВСУ начиняют кассетными боеприпасами беспилотники.

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#украина
#россия
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#беспилотник
#спецоперация
#всу
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«Жириновский» приступил к уничтожению украинской армии
ВС РФ получили БПЛА «Жириновский», изготовленные по спецзаказу ЛДПР
09 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/Sergafa

Беспилотники «Жириновский», названные в честь Владимира Вольфовича Жириновского получили российские военные для борьбы с украинскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, беспилотные летательные аппараты были изготовлены волонтёрами «Рокот-Центр 33», располагающемся во Владимире, по спецзаказу ЛДПР. Всего 10 дронов-камикадзе уже передали бойцам отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении.

Уточняется, что «Жириновские» уже прошли проверку в боевых условиях. Они могут преодолеть расстояние до 12 км при любых погодных условиях.

Ранее стало известно, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). В настоящее время, согласно информации издания, в Новосибирске уже обучаются инструкторы Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.


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