Работино становится вторым Артёмовском для ВСУ

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«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут-ред.). На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали - веселились, проиграли - прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он подчеркнул, в Работино российские силы ликвидировали наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы. По словам Рогова, самые жесткие бои сейчас ведутся на линии Работино-Вербовое. Там украинские военные пытаются прорвать российскую оборону. Однако эти попытки пресекаются действиями артиллерии, фронтовой авиации и бойцами ВСР в близком бою, объяснил Рогов.
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