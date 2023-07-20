Работы по восстановлению детсада в Мариуполе ведутся ударными темпами

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На сегодняшний день завершены работы по кровле, окнам и центральному отоплению. На завершающем этапе находится монтаж систем холодного водоснабжения и канализации, а также вентфасада. Производятся сантехнические и электромонтажные работы, в местах общего пользования ведется подготовка к покраске.
«Восстановление детских садов не только возвращает детство детям Мариуполя, но и создает безопасные и комфортные условия для их развития и дошкольного образования. Мы, безусловно будем продолжать эту работу», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
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Стало известно, за какое время восстановят Мариуполь.
ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской, Донецкой и Запорожской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте