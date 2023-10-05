Радикалы «Азова»* расстреляли сослуживцев под Кременной

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Националисты из подразделения «Азов»* расстреляли троих солдат ВСУ под Кременной. Информацию сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает РИА Новости.
«В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме», — заявил эксперт.По информации Марочко, обнаруженный автомобиль противника был замечен около реки Северский Донец. Марочко также рассказал, что 2 боевика «Азова»* выпихнули солдат ВСУ из машины, после чего расстреляли. Тела они выбросили в реку.
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Алина Юрчак